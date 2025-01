Flipar Golpe do ‘octilhão’: grupo de pastores é alvo de nova operação policial As investigações sobre um grupo de pastores suspeitos de esquemas financeiros fraudulentos com mais de 50 mil vítimas seguem avançando. Em 30/01, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nova operação com seis mandados de busca e apreensão em seis estados do Brasil. Por Flipar

Sinpol DF