Flipar Centenas de caranguejos formam espécie de 'tapete' no fundo do mar Uma equipe de biólogos avistou centenas de caranguejos-aranha reunidos nas profundezas do mar, numa espécie de 'tapete vermelho'. A imagem foi divulgada por pesquisadores do Schmidt Ocean Institute. Foi durante uma expedição nas proximidades da costa do Chile. Por Flipar

Divulgação Schmidt Ocean Institute