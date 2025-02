Flipar Penélope Cruz estará ao lado de Johnny Depp no retorno do ator ao cinema A atriz Penélope Cruz é a parceira de Johnny Depp no filme que marcará o retorno do ator ao cinema após ser execrado em Hollywood por causa do processo aberto pela ex-mulher Amber Heard. Ela alegava ser vítima de violência doméstica e, antes mesmo do julgamento, a meca do cinema afastou Depp de todas as produções, o jogando no limbo. Por Flipar

