Flipar 'A Noite': primeiro arranha-céu da América Latina está em reforma Primeiro arranha-céu da América Latina, o Edifício A Noite, no centro do Rio de Janeiro, está em reforma. Uma iluminação especial foi acesa no dia 13/09/2024 para marcar o início da revitalização do prédio histórico. Por Flipar

