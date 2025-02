Flipar Expectativa pelo Oscar: Brasil concorre em três categorias A 97ª edição da cerimônia do Oscar será realizada no Dolby Theatre em Los Angeles, no dia 2 de março, a partir das 21h. No Brasil, a premiação terá transmissão da TNT e da MAX, pelo streaming, a partir das 19h com os flashes do tapete vermelho. Por Flipar

Divulgação