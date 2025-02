Flipar Um gênio do século 19: as invenções de Thomas Edison Thomas Alva Edison nasceu em Ohio no dia 11 de fevereiro de 1847 e foi um empresário dos Estados Unidos que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. Trouxe, portanto, mudanças significativas para a história da humanidade. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons