Flipar Mulheres Não Choram: Shakira ganha Grammy com álbum em que 'se vinga' de ex-marido traidor A cantora Shakira ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino por 'Las Mujeres Ya No Lloran' (as mulheres já não choram). O trabalho é uma cutucada no ex-marido que a traiu com uma mulher mais jovem provocando o divórcio do casal. Entre os concorrentes, Shakira derrotou a brasileira Anitta. Ela dedicou o prêmio aos imigrantes que vivem incertezas nos EUA com a gestão de Donald Trump. Por Flipar

reprodução de vídeo