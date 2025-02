Flipar Ela só faz crescer: Beyoncé ganha o Grammy de Melhor Álbum do Ano Pela primeira vez, Beyoncé conquistou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy. Ela foi premiada no domingo, 2 de fevereiro, pelo disco 'Cowboy Carter', que também levou o troféu de Melhor Álbum Country. Recordista de premiações na história do Grammy, a cantora Beyoncé foi eleita recentemente a maior estrela pop do século 21 pela revista norte-americana “Billboard”. Por Flipar

Reprodução Instagram