Flipar Força da união: Moradores carregam casas com as próprias mãos Moradores da Comunidade Jandira, na Costa do Caldeirão, na margem esquerda do rio Solimões, no Amazonas, proporcionam uma imagem que poucos já viram: eles se unem para retirar as suas casas de um ponto e levar para outro. Por Flipar

Reprodução TV Globo