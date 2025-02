Flipar Cores e plumas: As aves mais lindas do mundo Estima-se que haja aproximadamente 10.000 espécies de aves no mundo, de acordo com estudos recentes e listas taxonômicas como a da BirdLife International e da IOC World Bird List. Entre elas, encontramos aves que exibem belas plumagens. Por Flipar

Arpingstone wikimedia commons