Teto de igreja cai e mata turista em pleno Pelourinho, joia do centro histórico de Salvador

O templo da Ordem Primeira de São Francisco, conhecido como 'igreja de ouro', fica no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho - o lugar mais emblemático do centro histórico soteropolitano. Popularmente chamado de “Pelô”, o Pelourinho é conhecido por suas ruas de paralelepípedos, arquitetura colonial colorida e é um importante centro cultural e histórico