Flipar Homem mais velho do mundo surpreende ao revelar que come rapadura todos os dias Doce típico do Nordeste, a rapadura virou notícia recentemente ao ser citada como um alimento que o homem mais velho do mundo não abre mão no seu dia a dia. Muita gente se perguntou como alguém pode ter tamanha longevidade comendo rapadura todos os dias, algo extremamente doce. Por Flipar

Moacir Ximenes /Wikimédia Commons