Animais exóticos que são raros de encontrar

LACRAIA DO MAR - Essa criatura, também chamada de Eunice aphroditois, é um verme marinho de grandes dimensões que vive em águas tropicais e subtropicais. É raro porque passa a maior parte do tempo escondido no fundo do mar, enterrado na areia ou lama, saindo apenas para capturar presas rapidamente com suas mandíbulas afiadas. Avistamentos naturais são raros e geralmente ocorrem durante mergulhos profundos.