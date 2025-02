Flipar Aposentados e pensionistas do INSS: empréstimo consignado terá parcelas mais baratas Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão um prazo máximo maior para pagar empréstimos consignados. O governo federal, por meio de instrução normativa do Ministério da Previdência Social e do INSS, ampliou de 84 para 96 meses o limite desse período de quitação. Por Flipar

