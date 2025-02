Flipar Vídeo do ‘peixe do juízo final’ confunde local da aparição com litoral capixaba Nas redes sociais, circula um vídeo de um peixe-remo, popularmente chamado de “peixe do juizo final”, identificando o litoral do Espírito Santos como local da aparição do animal. Porém, de acordo com o portal G1, o cenário não pertence ao estado capixaba. Por Flipar

Reprodução