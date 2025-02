Mais um acidente de avião no Brasil: desta vez, em plena capital paulista, um ônibus foi atingido

O acidente aconteceu no dia 9/1. A aeronave explodiu na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba, após ultrapassar a pista do aeroporto durante o pouso. O piloto Paulo Seghetto, 55, morreu no local, enquanto os quatro passageiros foram resgatados com vida. Uma pessoa que estava no calçadão da praia sofreu ferimentos quando tentava correr.