Exposição em São Paulo irá homenagear os 60 anos da Jovem Guarda

Na atração serão expostos álbuns, fotografias, capas de revista, matérias jornalísticas e itens pessoais de integrantes da Jovem Guarda, incluindo objetos dos três mais famosas personalidades do movimento: Roberto Carlos, Erasmo Carlos (1941 - 2022) e Wanderléa. A exposição, que tem curadoria de André Sturm, diretor-geral do MIS, também contará com objetos raros do Rei Roberto Carlos e vídeos sobre a Jovem Guarda.