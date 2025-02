Flipar Cuide do coração: Entenda os sintomas, tratamentos e prevenção da arritmia cardíaca Arritmias são alterações no ritmo cardíaco normal do indivíduo. Afinal, os batimentos giram em torno de 60 a 100 por minuto, com variações nas situações de repouso ou esforço físico. Por Flipar

Reprodução Youtube Canal Doutor Arritmia - Dr. Felipe Souza