Flipar Grande vencedor do Grammy 2025, Kendrick Lamar é atração no Superbowl O rapper Kendrick Lamar será a grande atração do Super Bowl 2025 neste domingo (9/2), com show no intervalo da competição.A final da NFL será entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, no Superdome, em Nova Orleans. Além de Kendrick, haverá participação da cantora SZA. Por Flipar

divulgação