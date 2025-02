Flipar Brasil no Top10 dos países que têm mais riquezas naturais Um relatório do Fundo Monetário Internacional e da agência Visual Capitalist reúne os 10 países com mais riquezas naturais do planeta. E o Brasil está bem na fita, em sétimo lugar. Veja a lista do primeiro ao décimo colocados e quais são as riquezas mais importantes de cada país. Por Flipar

Flickr Marcelo Coimbra Gaziola