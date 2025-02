Flipar Manuscrito na antiga língua Tâmil é encontrado por pesquisadores Um manuscrito do século 18 foi achado recentemente em um monastério armênio no norte da Itália. De acordo com especialistas, o documento foi categorizado como 'Língua Lamúlica' do Papiro Indiano do século 13. O idioma é o tâmil. Por Flipar

Tamil Bharatha/Reprodução Twitter