Flipar Goiânia: segunda melhor capital para se viver no Brasil A cidade de Goiânia ficou em segundo lugar, dentre as capitais brasileiras, como melhor lugar para se viver no Brasil. O Índice de Progresso Social - uma ferramenta com indicador econômico criada pelo professor Michael Porter, da prestigiada Universidade de Harvard, nos EUA, usou marcadores sociais e ambientais. Por Flipar

Boaventuravinicius wikimedia commons