Flipar Ave é declarada extinta no mundo; saiba qual O maçarico-de-bico-fino (que tem o nome científico de Calidris bairdii), foi declarado oficialmente extinto no mundo. Essa ave migratória era conhecida por passar o inverno na região do Mar Mediterrâneo e seguir para a Sibéria Ocidental para se reproduzir no verão. Por Flipar

Georg Wietschorke/Pixabay