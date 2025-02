Flipar Com análise de DNA, cientistas descobrem origem do desbravador Cristóvão Colombo Cientistas espanhóis fizeram um estudo genético sobre a origem do explorador Cristóvão Colombo, o primeiro a avistar o território que se tornaria a América. Segundo a pesquisa, o célebre navegador provavelmente nasceu na Europa Ocidental, algo que contradiz a teoria convencional de que ele era italiano. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons