Flipar Cultivo de abacate se torna vilão do meio ambiente Em pouco mais de 20 anos, a produção de abacates na Europa e na América do Norte triplicou. Mas, embora a fruta tenha benefícios à saúde, também traz impactos ambientais. Entre eles, o uso de fertilizantes e combustíveis fósseis, que aumentam as emissões de gases do efeito estufa. Por Flipar

Divulgação