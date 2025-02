Flipar Curitiba será cenário do segundo maior mural do artista Eduardo Kobra O consagrado muralista Eduardo Kobra está preparando a segunda maior obra de sua carreira. Denominado “Ciclos”, o mural com 5 mil metros quadrados será elaborado em dez silos industriais da fabricante de farinhas do Moinho Anaconda, em Curitiba, no Paraná. Por Flipar

Reprodução/Instagram