Flipar Vendedor viraliza ao 'embelezar' caixa de isopor; saiba a origem e a utilidade do material Um vídeo viralizou no TikTok porque o empreendedor Alessandro Nogueira, da Bolinho Lanches, mostra como revestir uma caixa de isopor com fita adesiva prateada, dando um aspecto mais sofisticado ao objeto usado para a conservação de alimentos Por Flipar

Reprodução do Instagram @bolinho.lanches