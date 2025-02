Flipar Câncer se espalhou e ex-presidente do Uruguai sabe que vai morrer: ‘Estou condenado’ José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, declarou em entrevista ao jornal local “Búsqueda” que não recorrerá a novos tratamentos para o câncer no esôfago, descoberto no início de 2024. A declaração foi dada no dia 09/01. Por Flipar

Reprodução do instagram @bbcbrasil