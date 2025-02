Flipar Pesquisadores descobrem pegadas humanas de 90 mil anos no Marrocos Pesquisadores da Universidade do Sul da Bretanha da França descobriram pegadas humanas que, conforme análises realizadas no local, foram deixadas há cerca de 90 mil anos no Marrocos. O periódico Scientific Reports divulgou o caso. Por Flipar

M. Sedrati et al, Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)