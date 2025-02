Flipar ‘Homem-cachorro’ do Japão abre ‘zoológico’ para pessoas que desejam ser animais Após ter declarado ao canal de notícias WanQol que estava reconsiderando a decisão de viver como cão, Toko, o homem-cachorro do Japão, inaugurou em 26/01 o “TocoTocoZoo”, um “zoológico” em que as pessoas podem viver a experiência de encarnar algum animal por algumas horas. Por Flipar

Reproduçao/TocoTocoZoo