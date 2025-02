Flipar Mulher toma susto ao se deparar com tubarão no mar de Fernando de Noronha Uma jovem passou por um momento tenso durante passeio turístico em Fernando de Noronha. Quando nadava no mar do arquipélago brasileiro, Emily Vasconcelos foi surpreendida ao deparar com um tubarão circulando bem próximo a ela. Por Flipar

Reprodução/Instagram