Flipar Cientistas do Japão desenvolvem drones-abelhas para polinização A redução no número de abelhas é motivo de alerta para ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo.Mais da metade dos cultivos do planeta dependem da polinização de abelhas e outros insetos, de acordo com o site New Scientist. Por Flipar

