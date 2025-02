Flipar Ex-vocalista do The Police e ativista ambiental, Sting faz shows no Brasil após oito anos Sting, ex-vocalista do The Police, faz uma miniturnê no Brasil. Após se apresentar na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e no Parque Ibirapuera, em São Paulo, ele se apresenta no dia 18/02, em Curitiba. Por Flipar

Instagram @theofficialsting