Flipar Bloco com homenagem a Lulu Santos agita pré-Carnaval de Belo Horizonte Um bloco em homenagem ao cantor Lulu Santos foi atração no primeiro final de semana do pré-Carnaval de Belo Horizonte. Com músicas do artista e outros gêneros, o cortejo do “Garota eu desço a Califórnia” agitou os foliões na região centro-sul da capital de Minas Gerais em Por Flipar

Reprodução/Instagram