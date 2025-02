Flipar Cindy Lauper é uma das artistas indicadas ao Rock and Roll Hall of Fame 2025 A cantora norte-americana Cindy Lauper, 71, foi indicada ao Rock and Roll Hall of Fame. Localizada em Cleveland, no estado de Ohio, a instituição homenageia desde 1986 os artistas mais influentes do rock e da música pop. Por Flipar

