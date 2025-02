Flipar Bruno e Marrone resgatam clássicos do repertório da dupla em novo álbum No dia 06/02, Bruno e Marrone lançaram a primeira parte do projeto audiovisual “Revivem Sua História”. Produzido na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, o novo álbum traz regravações de sucessos da dupla sertaneja, como “Dormi na Praça”, “Vida Vazia” e “Doce Desejo”. Por Flipar

divulgação