Flipar Conheça o peixe-espada, espécie que atacou banhistas em praia do Rio de Janeiro Um cardume de peixes-espada teve grande repercussão no noticiário por causa do ataque a sete banhistas na Praia da Baleia, em Rio das Ostras (RJ), no dia 20 de janeiro de 2025. Por Flipar

Arnaud 25 wikimedia commons