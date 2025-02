Flipar Kate Winslet fará estreia na direção com drama ambientado na Inglaterra A aclamada atriz britânica Kate Winslet fará sua estreia na direção com um drama produzido pela Netflix. Com roteiro de Joe Anders, filho da atriz com o cineasta Sam Mendes, o filme “Goodbye June” deve começar a ser gravado no segundo semestre de 2025. Por Flipar

Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical