Flipar Bancos brasileiros: relembre grandes instituições que faliram e veja as maiores atualmente Na história do Brasil republicano, alguns bancos que tinha grande relevância no mercado acabaram falindo, após sofrerem intervenção do Banco Central - órgão que autoriza o funcionamento das instituições financeiras no país. O Flipar relembre a seguir três casos ocorridos no século 20. Por Flipar

Divulgação