Flipar Menina de 10 anos pede clientes para pizzaria do pai e comove web: 'Triste' A Eyt'ss Pizzas, inaugurada há menos de um mês no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, viralizou após um vídeo no TikTok mostrar o proprietário, Rhoberto Eyte Aoyama, de 65 anos, frustrado pela falta de clientes. Por Flipar

montagem/reprodução tiktok