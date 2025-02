Flipar ‘Peixe do juízo final’ aparece no México e causa temor: 'Mau presságio?' Um peixe-remo, chamado de 'peixe do juízo final' ou 'peixe do fim do mundo', apareceu no litoral do México e causou apreensão em pessoas que acreditam que ele traz mau presságio. Por Flipar

Reprodução