Flipar Desmond Tutu: o arcebispo que entrou para a história na África do Sul No dia 7 de setembro de 1986 o arcebispo Desmond Tutu tornou-se o primeiro homem negro a liderar a Diocese Anglicana da Cidade do Cabo. Entrou para a história da África do Sul - e do mundo - com sua trajetória. Por Flipar

Elke Wetzig / commons wikimedia