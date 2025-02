Flipar Confeitaria no Rio tem aumento de clientela com sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’ A confeitaria Manon, na Rua do Ouvidor, região central do Rio de Janeiro, vem registrando um aumento acentuado em sua clientela, com filas para conseguir mesa, desde que “Ainda Estou Aqui” entrou em cartaz, segundo a coluna de Nara Boechat, na “Veja”. Por Flipar

Fulviusbsas/Wikimedia Commons