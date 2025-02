Flipar Campeã em 2024, Viradouro bota em fichas em Malunguinho na busca do bi A Unidos do Viradouro, atual campeã do carnaval do Rio de Janeiro, vai buscar seu 4º título em 2025 com o enredo “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”: a história de um líder quilombola que virou entidade afro-indígena. Por Flipar

Imagem de Malunguinho - Viradouro Malunguinho 2025 - Flickr Kipupa