Flipar Governo anuncia vacina brasileira contra a dengue no SUS a partir de 2026 O Governo Federal anunciou a incorporação da primeira vacina brasileira contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia, que aconteceu no Palácio do Planalto, teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Nísia Trindade, que seria demitida do ministério da Saúde horas depois. Por Flipar

Thales Alves/Ministério da Saúde