Flipar Pra quem não viu: Ana Maria Braga rebate rumores de aposentadoria: 'irresponsáveis' A apresentadora Ana Maria Braga usou o início do 'Mais Você' do dia 20 de janeiro para desmentir rumores que afirmavam que ela deixaria o programa e se aposentaria ao fim de 2025. O FLIPAR mostrou na ocasião e republica para quem não viu. Fãs de Ana Maria ficaram aliviados com o desmentido. Por Flipar

Reprodução TV GLobo