Flipar Subida do Galo Gigante anuncia a chegada do Carnaval do Recife O carnaval do Recife tem como um de seus marcos a subida do Galo Gigante. Neste ano, o evento aconteceu às 19h do dia 26/02, iniciando a contagem regressiva para a folia na capital de Pernambuco. O símbolo da folia foi erguido na ponte Duarte Coelho ao som do frevo. Por Flipar

Reprodução/Instagram do Galo da Madrugada