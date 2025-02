Festa em Porto Rico vira 'pesadelo' após restaurante suspenso quase cair

A empresa emitiu um comunicado a respeito do incidente.'Ocorreu um pequeno incidente em que uma corda de segurança usada para proteção contra o vento foi solta, causando um leve movimento que fez com que o teto da plataforma fizesse contato com a lança do guindaste”, diz a nota. A rede abriu uma investigação para apurar o ocorrido e disse que ficará de portas fechadas até que “todas as inspeções sejam concluídas e liberadas por especialistas terceirizados”.