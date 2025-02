Ação judicial e desabafo: Betty Faria, de ‘Tieta’, vive atrito com a filha há mais de 10 anos

Alexandra fez a publicação em reação a uma foto da mãe com a neta, Giulia Marzo Butler, hoje com 22 anos, no Festival de Cinema do Rio. 'Minha filha foi e continua sendo usada pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva', afirmou Alexandra.