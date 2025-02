Flipar Veja todas as campeãs do carnaval carioca desde a inauguração do Sambódromo O Sambódromo do Rio faz 41 anos no carnaval 2025. Desde 2021, o espaçio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Veja quais foram as escolas campeãs na passarela do samba carioca desde a sua inauguração em 1984. Por Flipar

divulgação Riotur